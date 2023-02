Conselho Monetário Nacional terá esta semana a primeira reunião em 2023

O CMN é que decide a meta de inflação para cada ano. A instituição é formada atualmente pelos ministérios da Fazenda, do Planejamento e pela presidente do Banco Central edit

247 - O Conselho Monetário Nacional (CMN) terá nesta semana a primeira reunião em 2023. Entre as funções do conselho está a definição da meta de inflação.

O CMN é que decide a meta de inflação para cada ano. A instituição é formada atualmente pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Em 1999, o Brasil adotou o sistema de metas para a inflação definidas com até três anos de antecedência, usando como referência o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O BC é que decide quais alternativas devem ser colocadas em prática para o cumprimento das metas de inflação seja cumprida.

Em 2023, a reunião do CMN vai acontecer em um contexto de críticas ao presidente do BC, Roberto Campos Neto, pela taxa básica de juros de 13,75% atualmente. O percentual é o mesmo desde agosto do ano passado, no governo Jair Bolsonaro.

Nesta terça-feira (14), parlamentares e representantes de movimentos populares farão protestos contra o percentual de juros no Brasil.

Nesta segunda, o Diretório Nacional do PT aprovou um documento em que orienta os políticos do partido na Câmara e no Senado a convocarem o presidente do BC para explicar a política de juros.

