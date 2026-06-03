Desenrola 2.0 renegocia R$ 20 bilhões em dívidas e beneficia 1,4 milhão de famílias

247 - O programa Desenrola 2.0 já possibilitou a renegociação de R$ 20 bilhões em dívidas de famílias brasileiras, de acordo com balanço divulgado pelo governo federal durante reunião ministerial realizada em Brasília.

Segundo os dados apresentados pelo governo, o programa contabilizou 1,4 milhão de renegociações de débitos. O levantamento aponta que os participantes obtiveram desconto médio de 85% sobre o valor original das dívidas, reduzindo o montante devido de R$ 20 bilhões para cerca de R$ 2,7 bilhões.

O Desenrola 2.0 é destinado a brasileiros endividados junto ao sistema bancário com renda mensal de até cinco salários mínimos. A iniciativa busca facilitar a regularização financeira de consumidores que enfrentam dificuldades para quitar compromissos assumidos com instituições financeiras.

No âmbito do programa voltado às famílias, os bancos concedem novos empréstimos para substituir dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 que estejam em atraso entre 90 dias e dois anos. A medida contempla modalidades como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.

As renegociações realizadas pelo Desenrola das Famílias oferecem descontos que variam entre 30% e 90% do valor devido. Além disso, os contratos contam com taxa de juros máxima de 1,99% ao mês, prazo de pagamento de até 48 meses e possibilidade de iniciar o pagamento da primeira parcela em até 35 dias. O limite da nova dívida, já considerando os descontos aplicados, é de R$ 15 mil por pessoa em cada instituição financeira.

O balanço também detalha resultados de outras modalidades do programa. No Desenrola Fies, direcionado a estudantes com débitos relacionados ao financiamento estudantil, foram registradas 82 mil renegociações. Já o Desenrola Empresas alcançou R$ 11 bilhões em dívidas renegociadas por meio de 85 mil operações.

Durante a reunião ministerial, o governo informou ainda que prepara uma nova etapa da iniciativa. A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, anunciou a criação do chamado “Desenrola Adimplentes”, voltado para pessoas que mantêm os pagamentos em dia, mas enfrentam dificuldades para equilibrar o orçamento.

“Temos a próxima entrega, que é o Desenrola Adimplentes. Vamos ajudar quem paga em dia, mas sua muito para isso, para entrar com essa proposta para ajudar quem paga em dia”, afirmou a ministra.

A nova modalidade ainda está em fase de elaboração e deverá ampliar o alcance do programa, incluindo consumidores que não possuem dívidas em atraso, mas enfrentam desafios para manter suas obrigações financeiras sem comprometer significativamente a renda mensal.