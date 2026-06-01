Lula convoca reunião ministerial no Palácio do Planalto nesta quarta-feira

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcou para quarta-feira (3) uma reunião ministerial no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). O encontro reunirá integrantes da Esplanada dos Ministérios para a apresentação de resultados das pastas e das ações previstas até o fim deste ano.

Segundo o SBT News, esta será a primeira reunião ministerial conduzida por Lula após as mudanças promovidas no comando de ministérios em decorrência das eleições. Embora o encontro tenha sido agendado antes da recente decisão dos Estados Unidos de classificar facções brasileiras como organizações terroristas, integrantes do governo afirmam que o tema também deverá ser discutido.

Entregas e programas prioritários

A principal preocupação do presidente será o acompanhamento das entregas do governo. Como ocorre tradicionalmente nas reuniões ministeriais, cada ministro deverá apresentar um balanço das iniciativas consideradas mais relevantes em sua área e detalhar os projetos previstos para os próximos meses.

Nos bastidores do governo, a avaliação é que o anúncio do Novo Desenrola contribuiu para melhorar a percepção da gestão federal entre os eleitores ao longo do último mês. Diante desse cenário, a expectativa é que a reunião sirva para alinhar estratégias e acelerar iniciativas que tenham impacto direto na vida da população e possam apresentar resultados ainda em 2026.