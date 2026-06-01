Governo Lula aguarda relatório da ONU sobre segurança alimentar e prepara campanha

247 - O governo Lula (PT) aguarda a divulgação de um novo relatório da ONU sobre a fome para reforçar avanços sociais, destacar a melhora dos indicadores de segurança alimentar no Brasil e comparar os resultados da atual administração com os registrados durante o governo Jair Bolsonaro (PL), relata Milena Teixeira, do Metrópoles.

A expectativa no Palácio do Planalto é que os dados internacionais apontem queda no número de brasileiros em situação de insegurança alimentar. O tema é tratado como estratégico por integrantes do governo, que veem nos indicadores sociais uma das principais vitrines do terceiro mandato do presidente Lula.

O acompanhamento dos dados está concentrado no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, comandado por Wellington Dias (PT). Dentro do governo, a avaliação é que a eventual melhora nos números poderá fortalecer a narrativa de recuperação das políticas sociais, especialmente em um cenário de preparação para o período pré-eleitoral.

Em julho de 2025, o Brasil deixou o Mapa da Fome, instrumento utilizado por agências da Organização das Nações Unidas para monitorar o acesso da população à alimentação adequada. A saída do país da lista passou a ser tratada pelo Planalto como um dos principais resultados da área social no atual governo.

Aliados do presidente defendem que os novos índices sobre fome sejam apresentados em conjunto com outro dado celebrado pelo governo: o desempenho brasileiro no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Em maio, relatório das Nações Unidas mostrou que o Brasil alcançou, pela primeira vez, a categoria de desenvolvimento humano considerada “muito alta”.

Segundo o levantamento, o país atingiu o melhor desempenho desde o início da série histórica. Para auxiliares de Lula, a combinação entre melhora nos indicadores de segurança alimentar e avanço no IDH pode ser usada para sustentar a tese de reconstrução social após o governo anterior.

A estratégia em discussão no Planalto prevê explorar os números em peças de comunicação durante o período pré-eleitoral. A ideia é contrastar os indicadores obtidos sob Lula com os resultados da gestão Bolsonaro, lembrando que o Brasil voltou ao Mapa da Fome durante o governo bolsonarista e deixou novamente a lista sob o comando do petista.

A comparação deve ocupar espaço na comunicação oficial e em materiais voltados à disputa política, com foco em programas sociais, combate à fome e melhoria das condições de vida da população. No governo, a avaliação é que os dados da ONU podem reforçar uma das principais marcas que Lula busca consolidar em seu terceiro mandato: a retomada de políticas públicas voltadas à redução da pobreza e à garantia de acesso à alimentação.