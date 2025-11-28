(Reuters) - A dívida pública federal subiu 1,62% em outubro ante setembro, para R$8,254 trilhões, informou o Tesouro Nacional.

No período, a dívida pública mobiliária federal interna (DPMFi) somou R$7,948 trilhões, enquanto a dívida pública federal externa (DPFe) atingiu R$305,06 bilhões de reais.

Conforme o Tesouro, do total da dívida pública federal no final de outubro, 21,44% correspondiam a títulos prefixados, 26,68% a títulos vinculados a índices de preços, 48,19% a papeis com taxas flutuantes e 3,68% a papeis cambiais.

Em outubro, a alta de 1,62% deveu-se, conforme o Tesouro, “à emissão líquida, no valor de R$41,38 bilhões, e pela apropriação positiva de juros, no valor de R$90,12 bilhões”.

O órgão informou ainda que a reserva de liquidez da dívida pública -- uma espécie de "colchão" para o pagamento dos compromissos -- subiu 1,50% em termos nominais em outubro, para R$1,048 trilhão. Na comparação com outubro de 2024, a reserva de liquidez aumentou 27,38%.