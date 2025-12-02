Dólar à vista fecha em queda, a R$ 5,3303 na venda

SÃO PAULO, 2 Dez (Reuters) - O dólar fechou a terça-feira em queda ante o real, após uma sessão em que a moeda norte-americana registrou perdas contra a maioria das principais divisas globais, ao mesmo tempo em que as perspectivas eleitorais domésticas chamaram atenção do mercado.

O dólar à vista fechou em queda de 0,57%, aos R$5,3303 na venda.

Às 17h04, o contrato de dólar futuro para janeiro -- atualmente o mais negociado no Brasil -- caía 0,43% na B3, aos R$5,3640.

(Por Igor Sodré)