Dólar avança no dia, mas acumula queda na semana

Reuters - O dólar fechou a sexta-feira em alta, acompanhando o avanço da moeda norte-americana ante boa parte das demais divisas no exterior, em mais um dia de cautela nos mercados globais em relação às negociações de paz entre EUA e Irã.

O dólar à vista fechou em alta de 0,57%, aos R$5,0289. Na semana, a divisa acumulou baixa de 0,74% e, no ano, tem queda de 8,38%.

Às 17h04, o dólar futuro para junho -- atualmente o mais líquido no mercado brasileiro -- subia 0,30% na B3, aos R$5,0310.

Na quinta-feira, a moeda norte-americana à vista fechou o dia praticamente estável, em meio a notícias conflitantes sobre as negociações entre EUA e Irã.

Nesta sexta-feira, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que “houve algum progresso” nas negociações com o Irã, mas acrescentou que “há mais trabalho a ser feito”.

Já o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, se reuniu com o ministro do Interior do Paquistão, Syed Mohsin Naqvi, para discutir propostas para acabar com a guerra, informou a mídia iraniana. Teerã e Washington ainda seguem em desacordo sobre o estoque de urânio iraniano e os controles sobre o Estreito de Ormuz.

Neste cenário, o dólar sustentou ganhos ante divisas fortes como o euro e o iene e exibia nesta tarde alguns ganhos ante divisas de países emergentes como o real e o peso chileno. As variações, no entanto, foram contidas, na ausência de notícias de impacto sobre a guerra no Oriente Médio.

Após atingir a cotação mínima de R$4,9973 (-0,06%) às 9h59, o dólar à vista atingiu a máxima de R$5,0328 (+0,65%), para depois encerrar pouco abaixo disso.

Durante a manhã, o Banco Central vendeu US$1 bilhão em dois leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) simultâneos, para rolagem do vencimento de 2 de junho. O BC também vendeu 50.000 contratos de swap cambial tradicional para rolagem do vencimento de 1º de junho.

Às 17h09, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,09%, a 99,289.

(Por Fabrício de Castro; edição de Isabel Versiani)