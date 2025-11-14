Dólar encerra o dia estável, mas acumula cinco semanas de queda

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar encerrou a sexta-feira estável no Brasil, pouco abaixo dos R$5,30, o suficiente para a moeda norte-americana completar a quinta semana consecutiva de quedas em relação ao real, enquanto no exterior a divisa dos EUA teve uma sessão de sinais mistos ante as demais.

O dólar à vista fechou a sexta-feira em variação negativa de 0,01%, aos R$5,2976 na venda. Na semana, a moeda acumulou baixa de 0,70% e, no ano, queda de 14,26%.

Às 17h05, o contrato de dólar futuro para dezembro -- atualmente o mais negociado no Brasil -- subia 0,08% na B3, aos R$5,3130.

A sexta-feira foi mais um dia de oscilações limitadas do dólar no Brasil, sem que o noticiário interno ou externo apresentasse gatilhos fortes para operações.

Os receios em torno das ações de tecnologia em Wall Street e as dúvidas sobre um novo corte de juros nos EUA em dezembro, após declarações recentes de autoridades do Federal Reserve, penalizaram os ativos de risco durante a primeira metade da sessão, mas ainda assim o câmbio no Brasil seguiu acomodado.

Após marcar a cotação máxima intradia de R$5,3180 (+0,37%) às 9h22, ainda na primeira meia hora de negócios, o dólar à vista atingiu a mínima de R$5,2737 (-0,46%) às 12h47. Depois disso, se reaproximou da estabilidade e assim seguiu até o fechamento.

No exterior, o dólar também oscilou entre altas e baixas durante o dia. Às 17h10, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,05%, a 99,286.

Pela manhã, o Banco Central vendeu 45.000 contratos de swap cambial para rolagem do vencimento de 1º de dezembro.

Na próxima segunda-feira, às 10h30, o BC fará leilão de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) de US$1,25 bilhão, visando a rolagem do vencimento de 2 de dezembro.

