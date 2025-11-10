Dólar recua e encerra o dia cotado a R$ 5,3076

Por Fabricio de Castro

(Reuters) - O dólar emplacou nesta segunda-feira a quarta queda consecutiva no Brasil e se reaproximou dos R$5,30, acompanhando o otimismo dos investidores ao redor do mundo após avanço no Senado dos EUA de iniciativa para pôr fim à paralisação do governo norte-americano.

Em uma sessão de ganhos para os ativos brasileiros, o dólar à vista fechou em baixa de 0,51%, aos R$5,3076 na venda -- menor cotação desde os R$5,2787 de 23 de setembro deste ano. Em 2025, a divisa acumula queda de 14,10%.

Às 17h05, o contrato de dólar futuro para dezembro -- atualmente o mais negociado no Brasil -- cedia 0,52% na B3, aos R$5,3280.

