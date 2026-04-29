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      Dólar fecha acima de R$5,00 com alta no Brasil

      Moeda sobe em meio a alta do petróleo e decisão de juros nos EUA e Brasil

      Pessoa conta notas de dólar americano em banco em Bangkok, Tailândia (Foto: Athit Perawongmetha/Reuters)

      Reuters - O dólar fechou a quarta-feira em alta no Brasil, voltando ao patamar de R$5,00 com o real acompanhando o desempenho fraco de divisas pares em meio ao fortalecimento da moeda norte-americana e do petróleo no exterior, em um dia marcado por decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil.

      O dólar à vista fechou em alta de 0,39%, aos R$5,0021.

      Às 17h03, o dólar futuro para maio -- atualmente o mais líquido no mercado brasileiro -- subia 0,49% na B3, aos R$5,0010.

      (Por Igor Sodré; edição de Isabel Versiani)

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