Dólar fecha acima de R$5,00 com alta no Brasil

Reuters - O dólar fechou a quarta-feira em alta no Brasil, voltando ao patamar de R$5,00 com o real acompanhando o desempenho fraco de divisas pares em meio ao fortalecimento da moeda norte-americana e do petróleo no exterior, em um dia marcado por decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil.

O dólar à vista fechou em alta de 0,39%, aos R$5,0021.

Às 17h03, o dólar futuro para maio -- atualmente o mais líquido no mercado brasileiro -- subia 0,49% na B3, aos R$5,0010.

(Por Igor Sodré; edição de Isabel Versiani)