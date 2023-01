Dólar fecha semana com queda acumulada

Ajuste lançado pelo ministro Fernando Haddad e medidas contra o terrorismo bolsonarista influenciaram no movimento feito pela moeda norte-americana edit

Apoie o 247

ICL

247 - O dólar encerrou a sessão desta sexta-feira (13) com uma leve alta de 0,12%, negociado a R$ 5,106. Mas, no acumulado desta semana, o valor da moeda norte-americana caiu 2,4%. Em todo o de 2023, o dólar recuou 3,2%.

Um dos motivos para a diminuição do valor da moeda foi o plano de ajuste de até R$ 242,7 bilhões nas contas de 2023 lançado nessa quinta (12) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

>>> Polícia Federal busca agentes do GSI suspeitos de facilitar invasão do Palácio do Planalto

O governo Lula (PT) também anunciou medidas para evitar atos terroristas cometidos por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) no último domingo (8), em Brasília (DF), onde bolsonaristas invadiram o Supremo Tribunal Federal, Congresso e o Planalto.

A administração federal nomeou o secretário-executivo do ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, como interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal.

>>> Desesperado, afastado e com risco de ser preso, Ibaneis diz que Exército impediu remoção de acampamentos terroristas

Por decisão do STF, Ibaneis Rocha (MDB) foi afastado do cargo de governador no DF, onde o ex-secretário de segurança Anderson Torres foi afastado e teve a prisão decretada pelo Supremo.

Torres está de viagem nos Estados Unidos e disse que voltará ao Brasil para se entregar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.