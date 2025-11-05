Dólar recua 0,70% e fecha cotado a R$ 5,36

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou a quarta-feira em baixa no Brasil e distante dos R$5,40, acompanhando o recuo da moeda norte-americana ante outras divisas de países exportadores de commodities, em meio à redução dos receios de que possa haver uma forte correção de preços na bolsa norte-americana.

A expectativa pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, no início da noite, também permeou os negócios.

Após se aproximar dos R$5,40 na véspera, o dólar à vista fechou a quarta-feira em baixa de 0,70%, aos R$5,3614 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro para dezembro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,94%, aos R$5,3925.

(Por Fabrício de Castro)