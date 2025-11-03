Mercado corta previsão da inflação pela 6ª semana seguida, diz Boletim Focus

247 - As projeções do mercado financeiro para a inflação e o câmbio de 2025 voltaram a ser revisadas para baixo pela sexta semana consecutiva, segundo o Relatório Focus divulgado nesta segunda-feira (3) pelo Banco Central. A mediana das estimativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de 4,56% para 4,55%, sinalizando leve melhora nas expectativas inflacionárias.

De acordo com dados publicados pelo InfoMoney, a projeção para o dólar permaneceu estável em R$ 5,41, enquanto a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foi mantida em 2,16%. A taxa básica de juros (Selic), por sua vez, continua projetada em 15% ao ano, sem alterações há 19 semanas consecutivas.

Inflação em queda e ajustes futuros

Para os próximos anos, o mercado também revisou ligeiramente suas expectativas. A inflação esperada para 2026 recuou para 4,20%, e a de 2027 passou de 3,82% para 3,80%. Em 2028, a projeção também caiu, de 3,54% para 3,50%. Esses números indicam uma tendência de desaceleração gradual dos preços, embora ainda acima do centro da meta de inflação perseguida pelo Banco Central.

Já o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), usado como referência em contratos de aluguel e reajustes de tarifas, teve forte correção para 2025: a previsão passou de alta de 0,49% para queda de 0,20%. Para os anos seguintes, as projeções seguem estáveis, com 4,08% em 2026, 4% em 2027 e 3,86% em 2028.

Preços administrados e câmbio

A expectativa para os preços administrados — como energia elétrica, combustíveis e transporte — dentro do IPCA foi ajustada de 4,92% para 4,95% em 2025. Para os demais anos, as previsões recuaram: 3,87% em 2026, 3,85% em 2027 e 3,63% em 2028.

No câmbio, o mercado manteve suas projeções sem alterações: R$ 5,50 para 2026, 2027 e 2028. O comportamento estável reflete uma expectativa de equilíbrio nas condições externas e internas, sem grandes movimentos previstos para o dólar.

Crescimento econômico e juros

A mediana das projeções para o PIB de 2026 ficou em 1,78%, enquanto para 2027 houve leve alta, passando de 1,83% para 1,90%. Para 2028, a estimativa de crescimento econômico permanece em 2% — estabilidade que se mantém há 86 semanas.

A política monetária, principal instrumento de combate à inflação, segue com projeções inalteradas. O mercado espera taxa Selic de 12,25% em 2026, 10,50% em 2027 e 10% em 2028 — patamar que se mantém estável há 45 semanas.