Dólar recua com alívio após Trump falar em acordo com Irã

Reuters - O dólar fechou a quinta-feira com baixa firme ante o real, superior a 1%, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelar ataques contra o Irã programados para a noite e falar em acordo entre os países.

O enfraquecimento do dólar no Brasil esteve em sintonia com a queda da divisa norte-americana ante outras moedas de países emergentes no exterior, com o mercado de modo geral reagindo positivamente às falas de Trump.

O dólar à vista encerrou o dia com baixa de 1,40%, aos R$5,1000. No ano, a divisa passou a acumular queda de 7,09% ante o real.

Às 17h03, o dólar futuro para julho -- atualmente o mais líquido no mercado brasileiro -- cedia 1,62% na B3, aos R$5,1240.

Na noite de quarta-feira os EUA voltaram a atingir alguns alvos no Irã, mas ainda assim a moeda norte-americana recuava ante outras divisas de países emergentes durante a manhã desta quinta, em meio à expectativa de que os países pudessem chegar a um acordo.

"Algumas moedas ligadas a commodities estão ganhando do dólar, e aqui o câmbio segue o mesmo ritmo", comentou mais cedo o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik, acrescentando que havia "certo cansaço" no mercado com as ameaças de Trump ao Irã.

Depois de afirmar pela manhã que os EUA atacariam o Irã “com muita força esta noite”, à tarde Trump anunciou o cancelamento das ações, o que fez o dólar acelerar as perdas ante as demais divisas.

O movimento se intensificou no fim da tarde, após Trump afirmar que os EUA fizeram “um ótimo acordo” com o Irã. Segundo ele, o vice-presidente JD Vance participará da assinatura, que deve ocorrer na Europa no fim de semana.

Depois de marcar a cotação máxima de R$5,1823 (+0,19%) às 9h34, ainda na primeira hora da sessão, o dólar à vista atingiu a mínima de R$5,0911 (-1,60%) às 16h31, logo após Trump falar sobre o acordo.

No exterior, o anúncio também ampliou as perdas da moeda norte-americana. Às 17h08, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,40%, a 99,654.

No mesmo horário, o euro era negociado a US$1,15825, em alta de 0,41% no dia, após o Banco Central Europeu (BCE) ter elevado mais cedo suas taxas de juros pela primeira vez em quase três anos, buscando conter a inflação gerada pela guerra no Oriente Médio.

(Edição de Pedro Fonseca e Isabel Versiani)