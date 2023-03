"É irresponsabilidade do Banco Central manter taxa de juros a 13,75%", diz Lula à TV 247

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concede entrevista exclusiva e ao vivo à TV 247 na manhã desta terça-feira (21) e voltou a criticar a alta taxa básica de juros praticada no Brasil pelo Banco Central.

No dia em que o Conselho de Política Monetária (Copom) do Banco Central, Lula voltou a cobrar o presidente do BC, Roberto Canmpos Neto. "Sinceramente acho que o presidente do BC não tem compromisso com a lei que foi aprovada de autonomia do BC. A lei diz que é preciso cuidar da responsabilidade, da politica monetária, mas diz também que é preciso cuidar da inflação do emprego, coisas que ele não se importa", afirmou Lula.

"Vou continuar batendo, tentando brigar para que agente possa reduzir a taxa de juro para que a economia possa voltar a ter investimento. É irresponsabilidadeo BC manter a taxa de juro a 13,75%", acrescentou o presidente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.