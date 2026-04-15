Economia brasileira está no “caminho certo”, diz Durigan ao comentar relatório do FMI

247 - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, nesta quarta-feira (15), que a economia brasileira segue “no caminho certo”, ao comentar a revisão das projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI). As novas estimativas constam no relatório World Economic Outlook. De acordo com o FMI, a revisão para baixo da economia global está associada às tensões no Oriente Médio, que impactam os preços de energia e ampliam as incertezas econômicas. No caso brasileiro, o documento indica melhora na estimativa de crescimento em meio ao cenário internacional adverso, informa o jornal O Globo.

“A economia global deve crescer 3,1%, abaixo do esperado anteriormente, reflexo direto das incertezas internacionais. Diferente desse movimento, o Brasil teve sua previsão elevada: de 1,6% para 1,9%”, declarou Durigan. Ele também afirmou que o resultado está próximo das previsões do mercado financeiro. Segundo ele, o Boletim Focus, do Banco Central, projeta crescimento de 1,85% para o Produto Interno Bruto (PIB).

“O número está alinhado ao mercado (1,85%, segundo o Boletim Focus) e acima da estimativa do Banco Central. Esse resultado reforça que estamos no caminho certo: responsabilidade fiscal, crescimento sustentável e soberania econômica caminham juntos”, disse.

Cenário internacional

O FMI aponta que o Brasil tem se beneficiado, neste momento, por ser exportador líquido de energia, diante da alta dos preços do petróleo provocada pelo conflito no Oriente Médio. O relatório também alerta para riscos no cenário global, incluindo a possibilidade de inflação mais elevada e desaceleração econômica mais intensa, caso o conflito se prolongue.

Nesse contexto, o Fundo recomenda a priorização do controle da inflação e cautela em políticas fiscais que possam pressionar os preços.