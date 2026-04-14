FMI reduz previsão da economia global e alerta para risco de recessão caso conflito no Oriente Médio se intensifique

247 - O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para baixo a projeção de crescimento da economia global e alertou para o risco de recessão caso o conflito no Oriente Médio, iniciado pelas agressões dos Estados Unidos e Israel ao Irã, se intensifique. Segundo o relatório Perspectiva Econômica Mundial, a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto global para 2026 caiu para 3,1%, considerando um cenário de conflito de curta duração. As informações são da agência Reuters.

O número representa redução de 0,2 ponto percentual em relação à projeção anterior, divulgada em janeiro. O FMI apresentou três cenários para a economia global, variando conforme a evolução do conflito. No cenário mais favorável, o preço do petróleo ficaria em média em US$ 82 por barril em 2026.

Em um cenário adverso, com guerra mais prolongada, o crescimento global cairia para 2,5%. Já no cenário mais grave, com escalada do conflito e preços mais elevados da energia, a expansão econômica poderia recuar para 2,0%.

De acordo com o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, o avanço do conflito no Oriente Médio representa um risco mais amplo para a economia global. "O que está acontecendo no Golfo é potencialmente muito maior", afirmou.

Inflação e política monetária

O relatório indica que a alta do petróleo pode pressionar a inflação global. Em um cenário mais severo, com o barril acima de US$ 110 em 2026 e US$ 125 em 2027, os preços tenderiam a permanecer elevados por mais tempo.

Nesse contexto, bancos centrais poderiam ser obrigados a elevar juros para conter a inflação, o que teria impacto sobre a atividade econômica. A inflação global poderia superar 6% em 2026 no cenário mais negativo, contra 4,4% no cenário base.

Desempenho das principais economias

O FMI também revisou as projeções para economias específicas. Nos Estados Unidos, a previsão de crescimento para 2026 foi ajustada para 2,3%. Para a zona do euro, a estimativa caiu para 1,1% no mesmo período.

A economia da China deve crescer 4,4% em 2026, enquanto o Japão mantém expansão mais moderada, de 0,7%. Entre os países emergentes, o impacto do conflito tende a ser mais intenso, com crescimento projetado de 3,9%.

Oriente Médio e países afetados

A região do Oriente Médio e Ásia Central deve sofrer os maiores impactos. O FMI projeta queda significativa do PIB em países diretamente afetados pelo conflito, incluindo Irã, Catar e Iraque.

Segundo o relatório, o crescimento regional deve cair para 1,9% em 2026. Em caso de estabilização do cenário, a projeção para 2027 indica recuperação, com expansão de 4,6%.

Política fiscal e energia

O FMI também avaliou possíveis respostas dos governos ao aumento dos preços de energia. A instituição alertou para riscos associados a medidas como subsídios e controle de preços, que podem pressionar as contas públicas.

Gourinchas afirmou que medidas de apoio devem ser limitadas e direcionadas. "Você tem que fazer isso de forma muito direcionada", disse.