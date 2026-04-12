Preços globais não devem recuar rapidamente após guerra, afirma FMI

247 - Os preços globais devem demorar a retornar aos níveis anteriores ao conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, mesmo que o cessar-fogo seja mantido. A avaliação foi feita pela diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que também indicou uma revisão para baixo nas projeções de crescimento econômico global.

A informação foi divulgada em entrevista concedida por Georgieva ao programa Face the Nation, da CBS, às vésperas das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial.

Segundo a dirigente, o impacto da guerra sobre os preços não será uniforme. “Levará algum tempo, sim, e levará mais tempo para locais que estão enfrentando maior grau de disrupção”, afirmou. Ela destacou que o choque econômico provocado pelo conflito é desigual entre países, ressaltando que “é por isso que precisamos lembrar da assimetria desse choque”.

Georgieva também confirmou que o FMI irá revisar para baixo sua estimativa de crescimento global, em resposta às consequências da guerra no Oriente Médio. “Vamos ter uma revisão para baixo, e o tamanho dessa revisão dependerá de dois fatores: a duração do conflito e a velocidade com que tudo pode voltar ao mesmo nível de produção que tínhamos antes”, disse.

O cenário de incerteza foi ampliado após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar no domingo (12) o início de um bloqueio naval completo no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo. O líder norte-americano também ameaçou retaliar caso haja resistência por parte do Irã.

A decisão foi tomada poucas horas após o fracasso de negociações diretas entre Estados Unidos e Irã realizadas no Paquistão, o que aumentou as dúvidas sobre a sustentabilidade do cessar-fogo anunciado na semana passada e sobre a possibilidade de um acordo definitivo para encerrar o conflito.