Irã reage a Trump e diz que aproximação militar no Estreito de Ormuz será sinal de guerra

247 - A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o Estreito de Ormuz permanece aberto para a passagem segura de embarcações civis, mas fez um alerta direto a forças militares, indicando que qualquer aproximação será considerada violação do cessar-fogo e poderá provocar resposta contundente. O posicionamento ocorre após a escalada de tensões com os Estados Unidos, que anunciaram um bloqueio naval na região estratégica.

De acordo com comunicado oficial, o Irã destacou que respeita o direito internacional ao garantir o tráfego de navios civis, mas advertiu que “embarcações militares” que se aproximarem do estreito “serão tratadas com severidade”, segundo a Al Jazeera. A declaração reforça o tom de confronto adotado após o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a operação naval na área.

Em paralelo, o comando naval da Guarda Revolucionária afirmou, em publicação na rede X, que o país mantém “controle total” sobre o Estreito de Ormuz. O grupo também fez uma ameaça direta a adversários ao afirmar que “qualquer movimento mal calculado prenderá o inimigo nos redemoinhos mortais do estreito”, elevando o nível de retórica em meio à crise.

A escalada ocorre após o fracasso de mais de 20 horas de negociações entre Estados Unidos e Irã, que não chegaram a um acordo principalmente por divergências sobre o programa nuclear iraniano. O vice-presidente norte-americano, JD Vance, confirmou o impasse, enquanto Trump reforçou que a questão nuclear foi determinante para o colapso das tratativas.

Em resposta, Trump anunciou o início imediato de um bloqueio naval na região, considerada uma das rotas comerciais mais estratégicas do mundo. Em publicação nas redes sociais, o presidente declarou: “Com efeito imediato, a Marinha dos Estados Unidos, a melhor do mundo, iniciará o processo de BLOQUEIO de qualquer embarcação que tente entrar ou sair do Estreito de Ormuz”.

O líder norte-americano também afirmou que navios que tenham pago taxas ao Irã para navegar na região serão interceptados. “Instrui nossa Marinha a buscar e interceptar cada embarcação em águas internacionais que tenha pago pedágio ao Irã. Ninguém que pague pedágio ilegal terá passagem segura”, escreveu.

Trump acrescentou que forças dos EUA atuarão para eliminar ameaças no local, incluindo minas marítimas. “Também começaremos a destruir as minas que os iranianos colocaram no estreito. Qualquer iraniano que atire contra nós ou contra embarcações pacíficas será destruído”, afirmou.

O presidente dos Estados Unidos acusou o Irã de restringir o tráfego marítimo e classificou a situação como uma forma de “extorsão mundial”. Segundo ele, a ação norte-americana busca restabelecer a livre navegação na região. “Em algum momento, chegaremos a uma situação em que todos poderão entrar e sair, mas o Irã não permitiu isso”, disse.

O controle do Estreito de Ormuz, por onde passa uma parcela significativa do petróleo mundial, tornou-se o principal instrumento de pressão geopolítica do Irã.