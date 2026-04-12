Trump anuncia bloqueio dos EUA ao Estreito de Ormuz

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o bloqueio naval ao Estreito de Ormuz após o fracasso das negociações com o Irã, intensificando a tensão no Oriente Médio e elevando preocupações sobre impactos econômicos globais. A medida foi divulgada após mais de 20 horas de tratativas sem acordo.

O colapso das negociações ocorreu principalmente devido ao impasse em torno do programa nuclear iraniano, considerado o principal obstáculo para um entendimento entre os dois países. O vice-presidente JD Vance confirmou que não houve consenso, enquanto Trump reforçou que a questão nuclear foi decisiva para o fracasso.

Em publicação nas redes sociais, o presidente norte-americano anunciou o início imediato da operação naval. “Com efeito imediato, a Marinha dos Estados Unidos, a melhor do mundo, iniciará o processo de BLOQUEIO de qualquer embarcação que tente entrar ou sair do Estreito de Ormuz”, declarou.

Trump também afirmou que os Estados Unidos vão interceptar navios que tenham pago taxas ao Irã para navegar na região. “Instrui nossa Marinha a buscar e interceptar cada embarcação em águas internacionais que tenha pago pedágio ao Irã. Ninguém que pague pedágio ilegal terá passagem segura”, escreveu.

O presidente ainda indicou que forças norte-americanas iniciarão operações para eliminar ameaças no local, incluindo minas marítimas. “Também começaremos a destruir as minas que os iranianos colocaram no estreito. Qualquer iraniano que atire contra nós ou contra embarcações pacíficas será destruído”, afirmou.

Trump acusou o Irã de restringir o tráfego marítimo e classificou a situação como uma forma de “extorsão mundial”. Segundo ele, a intenção dos Estados Unidos é restabelecer a livre navegação em uma das rotas comerciais mais estratégicas do planeta. “Em algum momento, chegaremos a uma situação em que todos poderão entrar e sair, mas o Irã não permitiu isso”, disse.

O Estreito de Ormuz é uma via essencial para o transporte global de petróleo, e seu fechamento pelo Irã já havia provocado instabilidade nos mercados internacionais. A reabertura da passagem era uma das condições centrais colocadas por Washington durante as negociações diplomáticas.

Em nova manifestação, Trump voltou a pressionar Teerã pela liberação da rota. “Como prometeram, é melhor que comecem o processo de reabrir essa via internacional e rápido”, afirmou.