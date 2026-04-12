Quem controla o mundo não é quem produz. É quem decide quem passa

Há algum tempo venho acompanhando como a disputa geopolítica deixou de girar apenas em torno de território, produção ou força militar e passou a se concentrar naquilo que sustenta o próprio funcionamento do sistema: a circulação. O mundo nunca foi livre. Durante décadas, o fluxo global foi mediado por poder militar, dólar, seguros e finanças concentrados no eixo ocidental. O que começa a emergir agora, a partir do Estreito de Ormuz, é a contestação desse monopólio. Ao transformar controle militar em capacidade de autorizar, condicionar e precificar a passagem, o Irã testa uma nova forma de poder, enquanto a Ásia passa a validá-la na prática. O que está em jogo não é apenas o fim de uma guerra, mas o início de uma disputa sobre quem tem o direito de fazer o mundo circular.

A ilusão da circulação livre

Durante décadas, o poder global foi descrito como se nascesse da indústria, do tamanho do PIB, da capacidade tecnológica ou da força militar bruta. Tudo isso importa, mas não explica a arquitetura real da hegemonia. O mundo não operou como um espaço aberto. Funcionou como uma ordem em que rotas marítimas, moeda, seguros, crédito e risco foram concentrados sob comando do eixo atlântico, sobretudo dos Estados Unidos. A liberdade proclamada era, na prática, a naturalização de um monopólio.

É por isso que o que acontece agora em torno do Estreito de Ormuz importa muito mais do que parece. A leitura apressada fala em cessar-fogo, impasse nuclear, rodada diplomática. Mas o que emerge ali é mais profundo. As negociações avançaram para uma fase técnica, com disputas concretas sobre o futuro do estreito, enquanto a própria reabertura da passagem ocorre de forma condicionada. O ponto central não é encerrar um confronto, mas definir quem terá autoridade prática sobre um dos gargalos mais sensíveis do metabolismo energético global.

A mediação do sistema não é novidade. Ela sempre existiu. O que muda é outra coisa. Pela primeira vez, de forma tão visível, o monopólio ocidental sobre essa função começa a ser contestado por atores que o centro do sistema se acostumou a tratar como periféricos. A passagem deixou de ser automática. Tornou-se objeto de decisão.

Quando o trânsito deixa de ser garantido e passa a depender de condições explícitas, aquilo que antes operava nos bastidores se revela. O poder aparece em sua forma mais precisa. Não como imposição direta, mas como capacidade de condicionar a continuidade do próprio sistema. Quem controla o ponto de passagem não precisa interromper o movimento para exercer poder. Basta torná-lo dependente. Basta definir seus termos.

É nesse ponto que o Estreito de Ormuz deixa de ser apenas um cenário de crise e passa a funcionar como um laboratório. Ali, o movimento global não foi simplesmente interrompido. Foi filtrado, reorganizado e condicionado. A passagem deixou de ser um automatismo e passou a ser um ato político. Não se trata de fechar o mundo, mas de estabelecer sob quais termos ele continua a se mover.

Essa mudança desloca o centro da disputa. A questão já não é apenas quem tem força para proteger uma rota, mas quem consegue transformar essa força em regra: o poder deixa de ser apenas destrutivo ou dissuasório e assume uma forma mais sofisticada — a intermediação.

O que está em curso não é um desvio da ordem, mas a exposição de sua lógica mais profunda. A diferença é que essa lógica deixou de ser silenciosa e unilateral. Ela entrou em disputa.

É nesse momento que o Sul Global deixa de aparecer apenas como espaço de disputa e passa a atuar como agente de reorganização. Durante décadas, países como China, Irã, Rússia, Brasil e outros foram inseridos em uma arquitetura na qual produziam, exportavam e cresciam, mas não definiam as regras fundamentais da circulação. Participavam do sistema, mas não o intermediavam. O que começa a se desenhar agora rompe essa assimetria.

Isso não significa substituição automática de uma hegemonia por outra, nem o surgimento imediato de uma ordem mais justa. A mediação continua sendo um instrumento de poder. A diferença é que ela deixa de estar concentrada em um único polo. Ao se pluralizar, abre espaço para negociação, tensão e novas margens de decisão.

Para países historicamente subordinados a regras definidas fora de seu alcance, isso representa algo decisivo: não a superação do conflito, mas a possibilidade concreta de influenciar suas condições.

O erro está em imaginar que o mundo estaria se tornando menos livre. Ele nunca foi. O que está em curso é a contestação de quem sempre teve o privilégio de decidir sua circulação.

O que se desenha a partir daí não é apenas um rearranjo regional, mas uma inflexão no próprio modo como o poder global se organiza. Se antes ele se sustentava na produção, na moeda e na força, agora se revela em uma camada mais profunda: a capacidade de decidir a passagem.

Quem produz continua relevante. Quem consome também. Mas quem define as condições da passagem ocupa o ponto mais estratégico do sistema, aquele em que todas as relações se cruzam.

No fim, a mudança é simples e radical. O mundo nunca foi livre. Ele sempre foi autorizado. A diferença é que agora essa autorização deixou de ser invisível. Ela entrou em disputa.

E, ao entrar em disputa, transforma não apenas quem controla o movimento global, mas o próprio sentido de poder no sistema internacional.

Artigo publicado originalmente em <código aberto>