Eduardo Moreira: “apoio de empresários à terceira via é coordenado”

O economista criticou, em entrevista à TV 247, as declarações mentirosas de Roberto Setubal, do Itaú, que espalhou uma fake news contra Lula. E disse estar "enjoado" com o discurso dos bancos, que só aumentam seus lucros em meio à crise.

247 - O economista Eduardo Moreira, em entrevista à TV 247, comentou as declarações mentirosas do banqueiro Roberto Setubal, do Itaú, que espalhou uma fake news para tentar emplacar a chamada “terceira via”.

Setubal disse ao Estadão que "estamos há aproximadamente 40 anos sem crescimento da renda per capita", ignorando que o período em que a renda per capita mais cresceu no Brasil foi durante os governos Lula e Dilma, como mostra o gráfico .

Eduardo Moreira lembrou que declarações como a de Setubal vêm surgindo cada vez mais na grande mídia. Um economista neoliberal do Santander chegou até a defender abertamente um golpe contra o ex-presidente Lula. “Parece até que é combinado. É claro que é coordenado. Não se iludam”, disse Eduardo Moreira.

Ele cobrou mais clareza de Setubal sobre os verdadeiros objetivos da elite, entre eles o de eleger um “modelo” para atuar na preservação de seus interesses pessoais. “Dá vontade de perguntar o seguinte: em vez de dizer que quer uma terceira via, fala pra gente com todas as letras o que você quer. No sentido de que você não quer uma pessoa, e sim um modelo. A pessoa é onde a gente esconde o modelo, o interesse econômico, o que queremos fazer para nos beneficiarmos como classe, como empresa, como setor ou até como indivíduo, no caso mais extremo. Então, fala pra gente o que você quer dessa tal terceira via. É que seu banco continue com lucros que são escorchantes, vergonhosos”, criticou.

Dados apresentados pelo economista mostram que a taxa de desemprego somada ao desalento na economia brasileira chega a 18%, o dobro do registrado no governo Dilma. Além disso, centenas de milhares de microempresas fecharam ao redor do país.

Diante desse cenário, “dá vontade de vomitar” quando se observa o aumento estarrecedor no lucro dos bancos, diz ele. Levantamento da Folha de S.Paulo mostra que, no primeiro semestre de 2021, o lucro dos bancos foi de R$ 61,95 bilhões, um aumento de mais de R$ 20 bilhões em relação ao semestre anterior.

“Me dá náusea saber que o auxílio para mais de 40 milhões de pessoas esse ano é de R$ 45 bi e você tem meia dúzia de famílias ganhando mais de 60 bi em um semestre de lucro líquido, já considerando um monte de provisão. Isso é um absurdo”, afirmou.

