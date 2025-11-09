Efeito Lula: investimentos estrangeiros diretos no Brasil crescem 67%

247 - O interesse de investidores estrangeiros no Brasil cresceu mais que a média global nos últimos anos. Ao todo, o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em novos projetos produtivos no País aumentou 67% de 2022 a maio de 2025 na comparação com o período de 2015 a 2019, enquanto, globalmente, o número foi de 24%, informou o site InfoMoney no sábado (8).

Esse nível de crescimento ocorre mesmo em meio à fragmentação política e ao aumento de barreiras tarifárias, analisa a reportagem do jornalista Iuri Santos.

“Observa-se uma mudança relevante na geografia de investimentos: eles estão sendo direcionados a distâncias geográficas maiores, mas a distâncias geopolíticas menores”, avalia o economista Nelson Ferreira, sócio-sênior da consultoria multinacional McKinsey.

O caminho adotado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva diante do cenário de guerra comercial global, priorizando a abertura de novos mercados e negociações diretas com o governo dos EUA, que aplicou um tarifaço global em abril, também são fatores determinantes para o crescimento da economia brasileira e a percepção positiva da imagem do país a investidores estrangeiros.

Nesse sentido, a diplomacia brasileira é o fator central, segundo Ferreira, que prevê ainda novos fluxos de IDE, vindos da Ásia e do Oriente Médio, além dos parceiros tradicionais europeus