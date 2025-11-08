TV 247 logo
      Economia

      Investimentos estrangeiros no Brasil 'são resultado de projeto de país', diz Uallace Moreira

      Secretário do Ministério de Desenvolvimento ironiza “especialistas” que previam desinvestimento no Brasil sob Lula

      Uallace Moreira (Foto: Divulgação / MDIC)

      247 - O secretário do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Uallace Moreira destacou nas redes sociais que o aumento expressivo dos investimentos estrangeiros diretos no Brasil reflete a consolidação de um projeto nacional de desenvolvimento conduzido pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

      Em uma publicação feita neste sábado (8), Moreira ironizou previsões pessimistas sobre a economia brasileira. “‘Ninguém vai investir mais no Brasil no governo Lula’. Era o que os ‘especialistas’ diziam… Pois bem… Vamos para a realidade… Investimentos estrangeiros diretos no Brasil crescem 67%, para US$ 37 bilhões”, escreveu. O secretário ressaltou que o avanço brasileiro supera o desempenho médio global, que foi de 24% no mesmo período.

      De acordo com dados recentes, o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em novos projetos produtivos no país aumentou 67% entre 2022 e maio de 2025, em comparação com o intervalo de 2015 a 2019. Mundialmente, o crescimento foi de 24%. Esse desempenho coloca o Brasil em posição de destaque entre as economias emergentes, reforçando o ambiente de confiança internacional no mercado brasileiro.

      Segundo Uallace Moreira, esse resultado é consequência de uma política econômica orientada por planejamento e projetos estruturantes. “Isso é resultado de um governo que tem projetos de país, como a Nova Indústria Brasil (NIB), o Novo PAC e o Plano de Transformação Ecológica (PTE)”, destacou o secretário. Ele também lembrou que o PIB nacional registrou crescimento de 3,2% em 2023 e de 3,4% em 2025, enquanto a taxa de desemprego caiu para o patamar histórico de 5,6%.

      Para o secretário, o conjunto de resultados reafirma o retorno da confiança internacional na economia brasileira. “O Brasil voltou com o governo Lula e Geraldo Alckmin”, concluiu.

