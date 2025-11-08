Investimentos estrangeiros no Brasil 'são resultado de projeto de país', diz Uallace Moreira

247 - O secretário do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Uallace Moreira destacou nas redes sociais que o aumento expressivo dos investimentos estrangeiros diretos no Brasil reflete a consolidação de um projeto nacional de desenvolvimento conduzido pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em uma publicação feita neste sábado (8), Moreira ironizou previsões pessimistas sobre a economia brasileira. “‘Ninguém vai investir mais no Brasil no governo Lula’. Era o que os ‘especialistas’ diziam… Pois bem… Vamos para a realidade… Investimentos estrangeiros diretos no Brasil crescem 67%, para US$ 37 bilhões”, escreveu. O secretário ressaltou que o avanço brasileiro supera o desempenho médio global, que foi de 24% no mesmo período.

De acordo com dados recentes, o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em novos projetos produtivos no país aumentou 67% entre 2022 e maio de 2025, em comparação com o intervalo de 2015 a 2019. Mundialmente, o crescimento foi de 24%. Esse desempenho coloca o Brasil em posição de destaque entre as economias emergentes, reforçando o ambiente de confiança internacional no mercado brasileiro.

Segundo Uallace Moreira, esse resultado é consequência de uma política econômica orientada por planejamento e projetos estruturantes. “Isso é resultado de um governo que tem projetos de país, como a Nova Indústria Brasil (NIB), o Novo PAC e o Plano de Transformação Ecológica (PTE)”, destacou o secretário. Ele também lembrou que o PIB nacional registrou crescimento de 3,2% em 2023 e de 3,4% em 2025, enquanto a taxa de desemprego caiu para o patamar histórico de 5,6%.

Para o secretário, o conjunto de resultados reafirma o retorno da confiança internacional na economia brasileira. “O Brasil voltou com o governo Lula e Geraldo Alckmin”, concluiu.