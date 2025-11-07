Portos do Brasil batem recorde histórico de movimentação de cargas no 3º tri

247 - A movimentação de cargas nos portos brasileiros atingiu um marco histórico no terceiro trimestre de 2025, consolidando o país como referência em eficiência portuária. De julho a setembro, foram movimentadas 378,2 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 6% em relação a 2024.

De acordo com levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com base em dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), o desempenho é resultado direto de investimentos em modernização e sustentabilidade.

O ministro Silvio Costa Filho destacou que o avanço é fruto de uma gestão voltada à eficiência e responsabilidade ambiental. “A modernização dos portos, associada à adoção de práticas sustentáveis, tem elevado a eficiência portuária, com responsabilidade ambiental, e ampliado o desempenho das operações no país”, afirmou o ministro, de acordo com a Agência Gov.

Sustentabilidade e inovação impulsionam resultados

Segundo o ministro, o governo lançou o Diagnóstico de Sustentabilidade, que mapeia as ações de ESG adotadas pelas empresas do setor. Costa Filho também informou que o ministério apresentará sua agenda ambiental durante a COP 30, que será realizada em Belém, destacando o papel estratégico dos portos no cumprimento das metas climáticas.

Crescimento consistente em 2025

No acumulado de janeiro a setembro, o total movimentado já chega a 1,04 bilhão de toneladas, crescimento de 3,25% em relação aos nove primeiros meses de 2024. O volume representa o maior resultado da série histórica.

Em setembro, a movimentação cresceu 4,84% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. O destaque foi a soja, com alta expressiva de 46,89%, totalizando 7,9 milhões de toneladas transportadas. Os granéis sólidos lideraram em volume, somando 72,8 milhões de toneladas, alta de 4,72%, enquanto as cargas conteinerizadas cresceram 7,12%, atingindo 14,1 milhões de toneladas.

Desempenho de portos públicos e terminais privados

Os portos públicos movimentaram 43,8 milhões de toneladas em setembro, crescimento de 3,26% em relação ao mesmo mês de 2024. O Porto de Santana (AP) foi o destaque, com avanço de 40,12%, atingindo 0,4 milhão de toneladas.

Nos terminais de uso privado (TUPs), o crescimento foi ainda mais expressivo: 5,77% na comparação anual, totalizando 76,6 milhões de toneladas. O Terminal Marítimo Ponta Ubu (ES) liderou em crescimento percentual, com alta de 121,1% e movimentação de 1,2 milhão de toneladas.