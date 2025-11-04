Brasil tem melhor volume de passageiros da história

Ministro Silvio Costa Filho anuncia linha inédita de R$ 4 bilhões e celebra melhor volume de passageiros da história

247 - Durante participação no programa “Bom Dia, Ministro”, o titular da pasta de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou nesta terça-feira (4) o desempenho inédito da aviação civil brasileira, que registra 54 meses consecutivos de crescimento. Segundo o ministro, o setor atingiu, no terceiro trimestre de 2025, o maior volume de passageiros desde o início da série histórica.

Entre julho e setembro deste ano, o setor aéreo cresceu 8,5% e somou 33,6 milhões de passageiros, número 2,6 milhões superior ao registrado no mesmo período de 2024.

“Vivemos o melhor ano da história do turismo brasileiro e o melhor momento no volume de passageiros do país. Em três anos do governo do presidente Lula, já são 30 milhões de passageiros a mais incluídos na aviação, um crescimento médio de mais de 10%”, afirmou Silvio Costa Filho.

Expansão e conectividade aérea

O ministro atribuiu os recordes ao aumento da conectividade aérea e às obras de modernização da infraestrutura aeroportuária. “Foram mais de 100 milhões de passageiros até agora em 2025. Nossa expectativa é chegar a 130 milhões até o fim do ano”, disse.

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reforçam a tendência de alta: apenas em setembro, 10,8 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos e internacionais — crescimento de 8,4% em relação a setembro de 2024 e o maior volume para o mês desde 2000. De janeiro a setembro, 95,5 milhões de pessoas utilizaram voos comerciais, uma alta de 9,5% em comparação ao ano anterior.

Linha de crédito inédita para companhias aéreas

Durante o programa, o ministro anunciou uma linha de crédito inédita de R$ 4 bilhões para modernização da frota aérea nacional.

“Agora em dezembro teremos a primeira linha de crédito do Brasil para o setor. Serão R$ 4 bilhões ofertados para que as companhias possam investir na compra de novas aeronaves e na requalificação das existentes”, declarou Costa Filho.

A medida integra as ações do Governo Federal para fortalecer a aviação civil e ampliar o acesso dos brasileiros ao transporte aéreo.

Turismo em alta impulsiona economia regional

O avanço da aviação acompanha o crescimento do turismo nacional e internacional. Segundo o ministro, o turismo doméstico cresceu 10% e o internacional atingiu níveis recordes.

“Os brasileiros estão viajando mais dentro do país, movimentando as economias regionais. O turismo internacional bateu todos os recordes: em 2024 crescemos 14%, passando de 7 milhões para 8,5 milhões de estrangeiros. Neste ano vamos superar 9,5 milhões de visitantes, com média de crescimento acima de 10%”, afirmou.

Silvio Costa Filho destacou ainda o impacto do setor na geração de emprego e renda:

“A cada quatro turistas que chegam, uma oportunidade de trabalho é criada. O turismo de negócios e de lazer é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento regional.”

Redução de custos e defesa do fim da taxa de bagagem

O ministro também abordou o compromisso do governo em reduzir o preço das passagens aéreas. Segundo ele, apesar da pressão inflacionária global pós-pandemia, houve queda de mais de 6% no custo médio das passagens nos últimos três anos e dez meses.

“A gente já paga um custo alto na passagem e defendo que não seja cobrada a taxa de bagagem. As companhias têm liberdade mercadológica, mas estamos trabalhando para buscar alternativas que reduzam o custo do transporte aéreo”, pontuou.