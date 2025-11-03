China decide prorrogar a isenção de vistos para brasileiros

247 - A embaixada chinesa no Brasil informou em comunicado nesta segunda-feira (3) que o país asiático estendeu a isenção de vistos válidos por até 30 dias. A medida anunciada na rede social X vale até o dia 31 de dezembro de 2026.

De acordo com a publicação, “os portadores de passaportes comuns válidos desses países podem ser isentos da exigência de visto ao entrarem na China para fins de negócios, turismo, visita a familiares ou amigos, intercâmbios e trânsito. Eles podem permanecer na China por no máximo 30 dias sem visto”.

“Os cidadãos que não atendam às condições de isenção de visto deverão solicitar o visto antes de entrar na China”, afirmou a embaixada, acrescentando que o objetivo da medida é “facilitar o intercâmbio de pessoas entre a China e outros países”.

“A parte chinesa decidiu prorrogar seus acordos de isenção unilateral de visto para 45 países abrangidos pela política, incluindo o Brasil (em anexo), até às 24h00 (hora de Pequim) do dia 31 de dezembro de 2026”.