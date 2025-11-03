China reforça liderança econômica global com inovação e abertura na APEC

247 - A postura da China em favor de uma economia mundial mais aberta e inovadora foi destaque na Reunião de Líderes Econômicos da APEC, realizada na República da Coreia. Durante o encontro, Pequim reafirmou seu compromisso com a ampliação da cooperação regional e com a promoção de políticas de abertura econômica de alto nível, fundamentais para o fortalecimento do comércio e da inovação global.

As informações foram divulgadas pela agência estatal Xinhua, que ressaltou a importância da estratégia chinesa de crescimento compartilhado para consolidar a Ásia-Pacífico como centro de prosperidade mundial. Com uma combinação de avanços tecnológicos e investimentos bilionários, a segunda maior economia do planeta vem moldando as bases de um novo modelo de desenvolvimento econômico e social para a região.

Expansão da abertura econômica

Reconhecida como o “Milagre da Ásia-Pacífico”, a região consolidou-se como motor de crescimento global e eixo da estabilidade econômica mundial. A China tem desempenhado papel determinante nesse processo ao adotar políticas voltadas à liberalização comercial, à inovação tecnológica e à integração regional.

“Devemos continuar a expandir a abertura no nível institucional, salvaguardar o sistema de comércio multilateral e promover fluxos econômicos internacionais mais amplos”, destaca o documento Propostas para a Formulação do 15º Plano Quinquenal, aprovado pelo Comitê Central do Partido Comunista da China.

Nos últimos cinco anos, o país manteve-se como o maior exportador mundial de bens e o segundo em serviços. Nesse período, atraiu mais de US$ 700 bilhões em investimentos estrangeiros e ampliou sua política de facilitação de vistos para fortalecer as trocas comerciais. Somente nos três primeiros trimestres de 2025, as trocas comerciais entre a China e outras economias da APEC cresceram 2%, totalizando 19,41 trilhões de yuans (US$ 2,74 trilhões), o que representa quase 58% do comércio exterior chinês.

Cooperação e integração regional

As iniciativas de cooperação promovidas por Pequim, como a Iniciativa Cinturão e Rota e a Parceria Econômica Abrangente Regional (RCEP), vêm ampliando as conexões comerciais, logísticas e digitais entre os países da região. Segundo Liu Jing, economista-chefe do HSBC para a Grande China, esses esforços reduzirão ainda mais as barreiras comerciais e expandirão a cooperação para setores emergentes, como as indústrias verdes, digitais e de inteligência artificial.

Liu observou que o avanço chinês em inovação tem atraído empresas estrangeiras interessadas em estabelecer centros de pesquisa e desenvolvimento no país, enquanto companhias chinesas expandem suas operações para mercados vizinhos, aproximando-se dos consumidores locais.

Inovação como motor do crescimento

A inovação ocupa papel central na estratégia de desenvolvimento da China. O país se destaca em áreas de alta tecnologia, como inteligência artificial, robótica e energia renovável, impulsionando não apenas seu próprio crescimento, mas também o de toda a região Ásia-Pacífico.

O HSBC projeta que o avanço chinês nesses setores gerará efeitos positivos em toda a cadeia produtiva regional, incentivando a transformação verde e digital dos países-membros da APEC. O progresso tecnológico e as vantagens de mercado da China continuarão a fornecer novos motores de crescimento e estabilidade para a cooperação regional, afirmou Liu.

Rumo à próxima cúpula da APEC

Para Dai Erbiao, diretor do Instituto de Pesquisa do Crescimento Asiático, o dinamismo tecnológico e o intercâmbio científico são fatores que mantêm a Ásia-Pacífico como um polo global de inovação. “A região abriga algumas das redes de pessoas, finanças e cadeias industriais mais importantes do mundo”, destacou o pesquisador.

Dai acrescentou que, como anfitriã da próxima Reunião de Líderes Econômicos da APEC, a China deverá priorizar setores estratégicos, como a proteção ambiental, as ciências da vida e o desenvolvimento saudável da inteligência artificial. O objetivo, segundo ele, é fortalecer o entendimento entre os membros do bloco e promover uma prosperidade compartilhada, guiada pela inovação e pela sustentabilidade.