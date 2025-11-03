China rebate acusação dos EUA e cobra cumprimento de tratado nuclear

247 - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, respondeu nesta segunda-feira (3) às acusações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que Pequim estaria realizando testes nucleares secretos. A declaração foi feita um dia após Trump afirmar que a China estaria violando acordos internacionais sobre o tema.

De acordo com informações do Global Times, Mao Ning afirmou que a China, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e potência nuclear responsável, mantém o compromisso com o desenvolvimento pacífico e com a estabilidade global. “A China adota uma política de não uso inicial de armas nucleares, sustenta uma estratégia nuclear puramente defensiva e cumpre rigorosamente sua promessa de moratória nos testes nucleares”, declarou a diplomata.

Mao também destacou que o país asiático está disposto a cooperar com outras nações para fortalecer a autoridade do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT, na sigla em inglês). Segundo ela, essa cooperação é essencial para preservar o regime internacional de desarmamento e de não proliferação nuclear.

A porta-voz aproveitou para cobrar dos Estados Unidos maior responsabilidade no cumprimento de suas obrigações internacionais. “Esperamos que os EUA cumpram de forma séria suas responsabilidades no âmbito do CTBT e sua própria promessa de moratória de testes nucleares”, afirmou. Ela ainda pediu que Washington adote “ações concretas para manter o equilíbrio estratégico global e a estabilidade internacional”.

As declarações de Mao Ning reforçam a postura de Pequim de buscar diálogo e cooperação multilateral em temas de segurança global, em contraposição ao discurso mais confrontativo de Trump, que reacende tensões entre as duas maiores potências mundiais.