Irã acusa EUA de serem a maior ameaça nuclear do mundo

247 - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araqchi, acusou nesta quinta-feira (31) os Estados Unidos de representarem o maior perigo à segurança internacional, após a decisão do país de retomar os testes de armas nucleares. As declarações do chanceler foram publicadas em sua conta na rede X. De acordo com informações da HispanTV, Araqchi classificou a decisão de Washington como um ato “irresponsável” e “retrógrado”, afirmando que os EUA “são o maior risco de proliferação nuclear no mundo”. O ministro destacou que o país norte-americano, “após renomear seu ‘Departamento de Defesa’ para ‘Departamento de Guerra’, retomou os testes de armas atômicas com uma postura abertamente intimidatória”.

Segundo o chanceler, “esse mesmo país demonizou o programa nuclear pacífico do Irã e ameaçou realizar novos ataques às nossas instalações nucleares protegidas, tudo em flagrante violação do direito internacional”. Araqchi acrescentou que “o mundo precisa se unir para responsabilizar os Estados Unidos pela normalização da proliferação dessas armas atrozes”.

A medida, determinada pelo presidente Donald Trump, rompe uma suspensão que durava 33 anos. O jornal The New York Times informou que a retomada dos testes deve aumentar as tensões e a corrida nuclear entre Washington, Moscou e Pequim.Em resposta, a Rússia advertiu que poderá adotar uma “resposta simétrica” caso os Estados Unidos mantenham o novo ciclo de testes atômicos. O gesto norte-americano reacende temores de uma nova escalada nuclear e coloca em xeque décadas de esforços diplomáticos voltados ao desarmamento.

Araqchi concluiu que a decisão de Washington “constitui uma séria ameaça à paz e à segurança internacionais”, reiterando o apelo do Irã para que a comunidade global atue de forma coordenada diante do que classificou como “a normalização da proliferação nuclear pelos Estados Unidos”.