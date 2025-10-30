Trump diz ao Pentágono para retomar imediatamente testes das armas nucleares dos EUA

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou nesta quinta-feira que as Forças Armadas norte-americanas retomem imediatamente os testes de armas nucleares após um intervalo de 33 anos, minutos antes de iniciar uma reunião com o presidente da China, Xi Jinping.

Trump fez o anúncio surpresa no Truth Social enquanto estava a bordo do helicóptero presidencial voando para se encontrar com Xi para uma sessão de negociação comercial em Busan, na Coreia do Sul. Ele disse que estava instruindo o Pentágono a testar o arsenal nuclear dos EUA em uma "base igualitária" com outras potências nucleares.

"Por causa dos programas de testes de outros países, instruí o Departamento de Guerra a começar a testar nossas armas nucleares em uma base igualitária. Esse processo terá início imediatamente", postou Trump.

"A Rússia está em segundo lugar, e a China está em um distante terceiro lugar, mas estará empatada dentro de 5 anos."

Um parlamentar russo graduado disse que a decisão de Trump anunciaria uma nova era de imprevisibilidade e confronto aberto, informou a agência de notícias estatal RIA.

O Ministério das Relações Exteriores da China pediu que os EUA cumpram seu compromisso com uma moratória sobre os testes nucleares e mantenham o equilíbrio e a estabilidade estratégica global.

Não ficou imediatamente claro se Trump estava se referindo aos testes de explosivos nucleares, que seriam realizados pela Administração Nacional de Segurança Nuclear, ou aos testes de voo de mísseis com capacidade nuclear.

Nenhuma potência nuclear, com exceção da Coreia do Norte, realizou testes explosivos em mais de 25 anos.

Mais tarde, durante seu retorno a Washington, Trump disse que os testes eram necessários para garantir que os EUA acompanhassem suas potências nucleares rivais.

"Com outros fazendo testes, acho que é apropriado que façamos também", disse Trump a bordo do avião presidencial Força Aérea Um, acrescentando que os locais de testes nucleares serão determinados mais tarde.

Perguntado se o mundo estava entrando em uma fase mais arriscada em relação às armas nucleares, Trump descartou a ameaça, dizendo que os estoques dos EUA estão "bem trancados" antes de acrescentar que ele aceitaria a desnuclearização.

"Eu gostaria de ver uma desnuclearização, porque temos muitas, e a Rússia é a segunda e a China é a terceira, e a China vai nos alcançar em quatro ou cinco anos", disse ele.

"Na verdade, estamos conversando com a Rússia sobre isso, e a China será adicionada a isso se fizermos alguma coisa."