Com dívidas, Americanas têm apenas R$ 800 milhões em caixa

247 - As lojas Americanas têm apenas R$ 800 milhões em caixa. Com dívidas que somam pelo menos R$ 20 bilhões, a companhia não consegue antecipar com os bancos e adquirentes cerca de R$ 3 bilhões que tenta receber de cartão de crédito. A informação foi publicada nesta quarta-feira (18) pelos jornalistas Talita Nascimento e Altamiro Silva Júnior, da AE News. O adquirente é uma empresa credenciadora, que faz intermediação de transações financeiras.

A empresa tem dívidas avaliadas em cerca de R$ 20 bilhões, mas, no último sábado (14), informou que o débito pode chegar a cerca de R$ 40 bilhões. Na última sexta (13), a Justiça do estado do Rio de Janeiro deu um prazo de 30 dias para que a companhia faça um pedido de recuperação judicial.

O banco BTG Pactual obteve decisão judicial que bloqueia R$ 1,2 bilhão da Americanas sob custódia do banco.

Desde que veio a público o rombo de R$ 20 bilhões no último dia 11, os bancos perderam R$ 47 bilhões em valor de mercado, segundo dados da TradeMap divulgados na última segunda-feira (16). De acordo com os números, a instituição que sofreu a maior perda foi o BTG Pactual, com uma queda de R$ 22 bilhões.

Acionistas de referência das Americanas, os bilionários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles não aceitaram colocar dinheiro na empresa. Juntos, eles possuem 31% da companhia.

Em petição, o banco BTG, credor de R$ 1,2 bilhão das lojas Americanas, pediu ao Judiciário a suspensão da Recuperação Judicial da empresa sob o argumento de que existem fraudes na gestão da companhia.

Gestores de fundos e detentores de debêntures estudam como entrar com ações contra a Americanas.

