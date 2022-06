Em meio à crise econômica no país, Luiza Trajano deixa lista de bilionários da Forbes

Queda de mais de 90% das ações da Magazine Luiza, provocada pela perda no poder de compra dos brasileiros, causou diminuição do patrimônio da empresária edit

247 - A empresária Luiza Trajano, que comanda a rede varejista Magazine Luiza, deixou a lista de bilionários da revista Forbes nesta terça-feira (14), segundo o G1.

A perda de patrimônio de Luiza ocorre no contexto de queda de mais de 90% no valor das ações de sua empresa nos últimos 11 meses. Ainda de acordo com o G1, no ano passado a ação unitária da Magazine Luiza chegou a valer R$ 24; hoje, é avaliada em somente R$ 2,57.

Tal cenário é reflexo da crise econômica vivida pelo Brasil, especialmente no último ano, com aumento desenfreado da inflação, taxa de juros, preço dos combustíveis, entre outros. O poder de compra da população esfarelou e as lojas de varejo e e-commerce (comércio eletrônico) também estão sendo afetadas.

