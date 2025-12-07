Embraer pode disputar mercado de aviões maiores com Airbus e Boeing, diz CEO da Lufthansa

247 - A Embraer tem capacidade para competir com Airbus e Boeing na fabricação de aviões de maior porte, avaliou Carsten Spohr, CEO global do grupo Lufthansa, durante conversa com jornalistas em São Paulo. A informação é do Valor Econômico, que acompanha a visita do executivo ao Brasil para reunião com a administração da fabricante brasileira.

Durante o encontro, Spohr afirmou que o foco das conversas com a Embraer será a inovação no setor aéreo que, segundo ele, avançou lentamente nas últimas décadas.

“Eu acho que a Embraer é forte o suficiente para competir com a Airbus e Boeing”, afirmou o executivo, que comanda o quarto maior grupo de aviação do mundo.

A fabricante brasileira entrou no radar do mercado nos últimos meses após especulações sobre um possível lançamento de uma aeronave de maior porte. Oficialmente, porém, executivos da Embraer têm reiterado que a prioridade da companhia está nas vendas do portfólio atual, especialmente do modelo E2. Nos bastidores, segundo fontes ouvidas pelo Valor, a avaliação é de que a empresa tem capacidade técnica para avançar nesse novo segmento. O próprio avião militar KC-390, produzido pela Embraer, possui fuselagem compatível com a de aeronaves de maior porte.

Para Spohr, a entrada de um novo concorrente no mercado de aviões maiores teria impacto positivo na indústria ao estimular inovação e elevar os padrões de qualidade.

“Nosso setor aeroespacial não tem sido tão inovador nos últimos anos quanto nas décadas anteriores. Pense no que aconteceu nas décadas de 60, 70, 80 e 90, e compare com o que aconteceu nos últimos 20 anos. Acredito que devemos garantir inovação e é por isso que a Embraer é um concorrente importante para que a inovação avance”, disse.