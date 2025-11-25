BNDES libera R$ 1 bi para ampliar produção da Embraer

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de US$ 200 milhões para a Embraer, destinado a fortalecer o ritmo de produção da companhia e sustentar seu cronograma de entregas no próximo ano. A operação integra a linha BNDES Exim Pré-embarque, voltada especificamente ao suporte das atividades industriais da fabricante brasileira de aeronaves.

Segundo o jornal O Globo, os recursos ajudarão a empresa a atender clientes de diversos países. A instituição de fomento destacou que o crédito permitirá à Embraer cumprir os compromissos firmados com importadores e manter o planejamento de entregar entre 77 e 85 jatos comerciais em 2025.

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, afirmou que o setor aeronáutico ocupa posição estratégica na economia nacional. Segundo ele, “é um setor estratégico, devido à alta tecnologia envolvida, ao emprego de mão de obra com alta capacitação e à capacidade de gerar inovações com impactos positivos na economia do Brasil, além de ser um elemento relevante para garantia da soberania nacional por meio dos produtos de defesa”.

O comando da Embraer também destacou a importância do aporte. Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da companhia, declarou que a empresa tem acelerado investimentos diante do aumento da demanda global. De acordo com ele, a empresa está “realizando investimentos significativos para atender à crescente procura” por suas aeronaves. O executivo acrescentou que “o financiamento do BNDES é fundamental para apoiar iniciativas que visam aumentar a capacidade de produção e acelerar as entregas nos próximos anos”.

Desde 1997, o banco de fomento já desembolsou aproximadamente US$ 26,3 bilhões para apoiar exportações da Embraer, contribuindo para viabilizar a fabricação de 1,35 mil jatos comerciais ao longo das últimas décadas.