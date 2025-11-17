Embraer recebe encomendas de aviões de companhias da Costa do Marfim e da Suíça

247 - A Embraer anunciou novas encomendas internacionais para sua linha de jatos regionais, fortalecendo a presença da fabricante brasileira em mercados da África e da Europa. Os contratos foram firmados com companhias aéreas da Costa do Marfim e da Suíça. As informações são da Folha de S. Paulo.

A Air Côte d’Ivoire fechou um pedido firme de quatro unidades do modelo E175, além da opção de adquirir outras oito aeronaves no futuro. A entrega dos primeiros jatos está prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2027, e o acordo será incorporado ao balanço de pedidos do quarto trimestre da companhia.

A fabricante brasileira também confirmou que a suíça Helvetic Airways encomendou três aeronaves do modelo E195-E2. O contrato inclui ainda o direito de compra de cinco jatos adicionais, ampliando o potencial de renovação da frota da empresa europeia. O primeiro avião deverá ser entregue no fim de 2026. A Embraer não revelou os valores envolvidos nos dois contratos.