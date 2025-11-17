Expansão da Embraer no Oriente Médio ganha impulso com novos acordos

247 - A Embraer anunciou a assinatura de dois memorandos de entendimento com empresas dos Emirados Árabes Unidos para fortalecer sua atuação em defesa e suporte no Oriente Médio. A iniciativa envolve a Advanced Military Maintenance, Repair and Overhaul Center (AMMROC) e a Global Aerospace Logistics (GAL), empresas estratégicas no setor aeroespacial da região.

O acordo, divulgado originalmente pelo Broadcast, prevê cooperação para desenvolvimento tecnológico e ampliação de serviços voltados ao setor militar. Segundo a Embraer, o foco inclui operações de Manutenção, Reparo e Revisão (MRO) e programas de treinamento para o avião multimissão KC-390 Millennium, além de novas frentes conjuntas em suporte e engenharia.

As empresas informaram que, “nos próximos meses, Embraer, AMMROC e GAL aprofundarão as discussões e desenvolverão um plano de trabalho para projetos que aproveitem suas respectivas competências e capacidades”. Entre os temas previstos estão requisitos de operadores potenciais do KC-390, suporte futuro à frota e serviços de engenharia para adaptações na aeronave.

O KC-390 Millennium é um dos principais produtos militares da Embraer. Com capacidade para transporte de cargas e tropas, missões de busca e salvamento, combate a incêndios, evacuação médica e ações humanitárias, o modelo também pode operar como avião de reabastecimento em voo, tanto como fornecedor quanto como receptor.

As parcerias firmadas também podem abranger suporte pós-venda, logística, reparos e capacitações técnicas, ampliando a oferta de soluções integradas aos clientes militares no Oriente Médio.

A AMMROC atua com serviços de MRO para aviação militar e comercial e é centro autorizado pela Lockheed Martin para o C-130 e pela Sikorsky para o Black Hawk na região. Já a GAL, empresa estatal com mais de 5 mil colaboradores, é a principal fornecedora do Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos, atendendo contratos de manutenção, revisão e inspeção de aeronaves militares em diversos países.