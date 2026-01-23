Estados Unidos cortam cooperação com a OMS

247 - Após encerrar sua participação na Organização Mundial da Saúde (OMS), os Estados Unidos irão restringir a cooperação com a entidade à finalização do processo de retirada e à proteção da saúde dos americanos, informou o Departamento de Estado dos EUA.

Na quinta-feira (22), o site Politico noticiou que Washington deixou a OMS após 77 anos de participação na organização. A decisão seguiu uma ordem executiva assinada no ano passado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou a saída do país e a suspensão dos pagamentos.

“Daqui para frente, o engajamento dos EUA com a OMS será estritamente limitado a efetivar nossa retirada e a salvaguardar a saúde e a segurança do povo americano”, afirmou o comunicado divulgado nesta sexta-feira (23) pela Sputnik. De acordo com a promessa de Trump, os Estados Unidos se retiraram da OMS, “libertando-se de suas restrições”.

Ainda na quinta-feira, o porta-voz da ONU Stéphane Dujarric afirmou que os EUA já não participam mais da OMS. Ele ressaltou que a ONU deseja ver todos os países, incluindo os Estados Unidos, participando da OMS.

“Acredito que, para todos os efeitos práticos, eles já não estão mais participando do trabalho da Organização Mundial da Saúde. Esses detalhes legais provavelmente ainda terão de ser resolvidos”, disse Dujarric a jornalistas. (Com informações da Sputnik).