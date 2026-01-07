Trump determina que mais de 60 organizações internacionais deixem os EUA

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira (7) uma proclamação que determina a retirada do país de mais de 60 organizações internacionais. A decisão marca um novo movimento de afastamento dos EUA de instâncias multilaterais e aprofunda a estratégia diplomática adotada por Trump desde seu primeiro mandato na Casa Branca.

Segundo o G1, a medida envolve a saída dos Estados Unidos de 35 organizações que não pertencem ao sistema das Nações Unidas e de outras 31 entidades vinculadas diretamente à ONU. Em comunicado oficial, a Casa Branca afirmou que esses organismos “operam contrariamente aos interesses nacionais dos EUA”.

Proclamação amplia ruptura com organismos multilaterais

Até a última atualização, o governo estadunidense não havia divulgado a lista completa das organizações afetadas pela decisão. A ausência de detalhes gerou questionamentos sobre o impacto prático da medida e sobre quais áreas da cooperação internacional poderão ser mais diretamente atingidas.

A justificativa apresentada pela Casa Branca reforça o discurso de soberania nacional defendido por Trump, que frequentemente critica instituições multilaterais sob o argumento de que elas limitam a autonomia política e econômica dos Estados Unidos.

Retirada inclui organizações vinculadas à ONU

Entre as organizações afetadas, mais da metade mantém algum tipo de vínculo com o sistema das Nações Unidas. A saída de entidades ligadas à ONU sinaliza um distanciamento ainda maior do governo Trump em relação aos principais fóruns globais de cooperação política, econômica e humanitária.

A decisão ocorre em um cenário de tensões diplomáticas entre Washington e diferentes países, além de críticas recorrentes do atual presidente dos Estados Unidos ao funcionamento e à governança dessas instituições.

Antecedentes da política externa de Trump

Durante seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021, Donald Trump já havia promovido a retirada dos Estados Unidos de diversos organismos multilaterais. Um dos casos mais emblemáticos foi o afastamento da Organização Mundial da Saúde (OMS), anunciado em julho de 2020, no auge da pandemia de Covid-19.

Na ocasião, Trump acusou a OMS de ter sido influenciada pelo governo chinês na condução das orientações globais sobre o coronavírus. “O mundo está sofrendo agora como resultado dos malfeitos do governo chinês”, declarou Trump em maio de 2020. A saída formal da organização foi concluída no ano seguinte.