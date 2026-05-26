FGTS: veja quem tem direito aos R$ 8,4 bilhões liberados pelo governo

247 - O governo federal liberou cerca de R$ 8,4 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025. A medida, que deve alcançar mais de 10,5 milhões de pessoas, também poderá permitir o uso de parte dos valores na renegociação de dívidas pelo programa Desenrola 2.0, as informações são do Metrópoles.

A liberação foi anunciada após autorização prevista na Medida Provisória nº 1.331, de 23 de dezembro de 2025. De acordo com o Metrópoles, os créditos serão feitos diretamente nas contas cadastradas pelos trabalhadores no aplicativo do FGTS.

A medida atende a um grupo específico de trabalhadores: aqueles que haviam optado pelo saque-aniversário, modalidade que permite retirar anualmente parte do saldo do FGTS, mas que restringia o acesso integral ao fundo em caso de demissão sem justa causa. Com a nova liberação, os valores passam a ser disponibilizados aos beneficiários enquadrados no período definido pelo governo.

Segundo as informações divulgadas, os depósitos serão feitos de forma automática nas contas indicadas no aplicativo do FGTS. Por isso, os trabalhadores devem verificar se os dados bancários estão atualizados na plataforma para evitar atrasos no recebimento dos recursos.

Ainda assim, nem todo o saldo poderá ser retirado por todos os beneficiários. Permanecerão bloqueados os valores vinculados a operações de antecipação do saque-aniversário contratadas junto a instituições financeiras. Nesses casos, os recursos comprometidos continuam associados aos contratos firmados anteriormente.

Além da liberação de R$ 8,4 bilhões, os trabalhadores com saldo em conta no FGTS também passaram a consultar, a partir desta segunda-feira, quanto poderão utilizar para o pagamento de dívidas no Novo Desenrola Brasil, também chamado de Desenrola 2.0.

Pelas regras informadas, o trabalhador que aderir ao programa poderá usar 20% do saldo da conta do FGTS ou até R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor, para quitar parcial ou integralmente débitos. Os valores resgatados dentro dessa modalidade poderão alcançar o limite global de R$ 8,2 bilhões.

O objetivo é permitir que parte dos recursos do FGTS seja direcionada à regularização financeira de trabalhadores endividados. A iniciativa se soma à liberação do saque para quem foi demitido sem justa causa depois de ter aderido ao saque-aniversário.

O Ministério do Trabalho e Emprego também informou que valores creditados antes de 25 de maio deixarão de aparecer como saldo disponível nas contas do FGTS. A orientação é que os trabalhadores acompanhem a movimentação pelo aplicativo oficial do fundo.

A previsão mencionada nas informações divulgadas aponta ainda que R$ 30 bilhões serão direcionados ao saque extraordinário. O detalhamento sobre a aplicação desses recursos ocorre em meio às medidas do governo para ampliar o acesso ao dinheiro retido no FGTS e facilitar a renegociação de dívidas por trabalhadores com saldo disponível.