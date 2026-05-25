Caixa libera FGTS e 1,4 milhão acessam app para renegociar dívidas por meio do Desenrola 2.0

247 - A nova etapa do Desenrolar Brasil começou com forte procura dos trabalhadores interessados em utilizar parte do saldo do FGTS para renegociar dívidas bancárias. Segundo o jornal O Globo, 1,4 milhão de pessoas acessaram o aplicativo FGTS nesta segunda-feira (25) e autorizaram instituições financeiras a consultarem seus saldos.

O elevado número de acessos provocou filas virtuais e lentidão no aplicativo da Caixa Econômica Federal logo nas primeiras horas do dia. Usuários relataram dificuldades para concluir as consultas e atualizar o sistema durante o processo de acesso.

Como funciona o uso do FGTS no Desenrola 2.0

A nova modalidade permite que trabalhadores utilizem até 20% do saldo disponível no FGTS, ou até R$ 1 mil — prevalecendo o maior valor — para quitar ou amortizar dívidas com instituições financeiras.

A autorização deve ser realizada diretamente no aplicativo FGTS, liberando o acesso dos bancos às informações do trabalhador. No entanto, o uso do valor máximo disponível não é obrigatório. O montante efetivamente utilizado poderá ser definido durante a negociação entre cliente e instituição financeira.

Após a autorização do trabalhador, os bancos terão até 30 dias para formalizar o contrato com a Caixa. O banco estatal fará a transferência dos recursos diretamente à instituição credora para pagamento da dívida renegociada.

Limite para renegociação chega a R$ 15 mil por banco

O programa estabelece limite de até R$ 15 mil por beneficiário em cada instituição financeira. Segundo a Caixa, um trabalhador com saldo total de R$ 100 mil no FGTS poderá utilizar até R$ 20 mil nas renegociações, desde que respeitado o teto permitido por banco. Nesse caso, o valor poderá ser dividido entre diferentes instituições financeiras, conforme os acordos firmados pelo trabalhador.

A Caixa ressaltou que ainda não há estimativa consolidada sobre quanto do saldo do FGTS será efetivamente utilizado. Isso porque a autorização concedida no aplicativo não significa contratação automática da operação de crédito.

Caixa antecipa saque-aniversário do FGTS

Além da renegociação de dívidas, a Caixa antecipou nesta segunda-feira os pagamentos desbloqueados do saque-aniversário do FGTS para trabalhadores elegíveis. Receberão os valores os trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e tiveram contratos de trabalho suspensos ou encerrados entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025.

Os créditos começaram a ser depositados automaticamente nas contas cadastradas no aplicativo FGTS. Quem ainda não possui conta cadastrada poderá realizar o saque em agências da Caixa, casas lotéricas e terminais de autoatendimento até 1º de junho.