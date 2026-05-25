Lula avalia criar novo Desenrola para ajudar adimplentes a renegociar dívidas

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuda lançar uma nova versão do programa Desenrola voltada para consumidores adimplentes — pessoas que mantêm as contas em dia, mesmo enfrentando dificuldades financeiras. A informação foi publicada pela colunista Daniela Lima, do UOL.

A proposta vem sendo discutida dentro do Palácio do Planalto como uma estratégia para ampliar o alcance social do programa e melhorar a imagem do governo junto ao eleitorado de centro e à classe média. Segundo a publicação, auxiliares de Lula defendem a criação de uma linha especial de financiamento para quem ainda consegue honrar os compromissos financeiros, mas enfrenta grande pressão no orçamento doméstico.

O Desenrola Brasil foi criado originalmente para ajudar pessoas endividadas que perderam a capacidade de pagar seus débitos. Desde o lançamento, o programa já beneficiou mais de um milhão de brasileiros, permitindo renegociações com condições facilitadas.

Agora, integrantes do governo avaliam um novo formato que ofereceria crédito com juros mais baixos do que os praticados no mercado. A ideia seria permitir que trabalhadores e famílias reorganizem as finanças sem cair na inadimplência.

De acordo com a reportagem do UOL, a medida é vista por setores do governo como uma possível “lança de ouro” para atingir a classe média, especialmente em um cenário de disputa eleitoral. Apesar disso, Lula ainda não tomou uma decisão definitiva sobre o lançamento do programa.

A avaliação de integrantes do governo é que o novo modelo poderia funcionar como uma ferramenta de alívio financeiro para consumidores pressionados pelo alto custo do crédito e pelo aumento das despesas do dia a dia.