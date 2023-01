Fundador do Pactual pede dura punição da CVM aos acionistas do 3G, controladores da Americanas

"Quero ver se CVM vai atuar contra gigantes da 3G como faz com os pequenos, aplicando uma multa proporcional ao tamanho do problema criado na ordem 20 bilhões", escreveu empresário edit

247 - O empresário fundador do Pactual, Luiz Cezar Fernandes, publicou texto nesta sexta-feira (13) defendendo uma dura punição da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aos acionistas do 3G, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Sicupira , controladores das Lojas Americanas, empresa que descobriu recentemente um rombo de R$ 20 bilhões.

"Quero ver se a CVM vai atuar contra esses gigantes da 3G, como faz com os pequenos, aplicando uma multa proporcional ao tamanho do problema criado na ordem 20 bilhões. Acho que a CVM deveria determinar o lock-up a 3G e a todos os seus acionistas. Se eles puderem comprar hoje a valor de mercado e subscrever a esse preço, todos os demais acionistas serão prejudicados, diluindo substancialmente os demais acionistas das Lojas Americanas", escreveu Luiz Cezar Fernandes em post do LinkedIn.

"O Beto Sicupira, desde a compra no início dos anos 80, sempre administrou com mão de ferro. Quando o mercado não aceitou os controladores fazendo parte da presidência do conselho, ele colocou um testa de ferro no conselho e continuou mandando sozinho, quem discordasse era demitido. Já a fusão da B2W, muito estranha, me parece ter sido feita para encobrir o problema. Quero ver se a CVM atuará adequadamente", concluiu o empresário, que é um dos mais ricos do Brasil.

