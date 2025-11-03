FUP elogia iniciativa de PDV da Petrobras, mas defende recomposição do efetivo

247 - A Federação Única dos Petroleiros (FUP) avaliou como positiva a decisão da Petrobras de lançar um novo Programa de Desligamento Voluntário (PDV), anunciado nesta segunda-feira (3). O programa é voltado a empregados aposentados pelo INSS que ainda permanecem em atividade na companhia.

Embora o PDV seja uma decisão exclusiva da gestão da empresa, a FUP considera que a iniciativa pode contribuir para a renovação dos quadros e promover uma transição planejada de carreira para os trabalhadores da estatal.

Federação cobra reposição de pessoal e novos concursos

A FUP ressalta, contudo, que o PDV deve vir acompanhado de medidas que garantam a recomposição do quadro de pessoal da Petrobras. Entre as ações cobradas estão a convocação imediata dos aprovados no cadastro de reserva e a realização de novos concursos públicos.

Segundo a federação, essas medidas são fundamentais para assegurar a continuidade das operações, a segurança nas atividades e a preservação do conhecimento técnico acumulado ao longo das décadas pela empresa.

Reposição de vagas é pauta prioritária

De acordo com informações da Petrobras, o novo PDV deve abranger aproximadamente 1,1 mil empregados. O coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar, destacou que a recomposição do efetivo é uma das principais demandas nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) em andamento.

“A reposição de pessoal é uma das principais reivindicações da FUP nas negociações do ACT em curso e segue sendo uma das pautas prioritárias na luta da categoria petroleira por uma empresa pública forte, segura e socialmente comprometida”, afirmou Bacelar.

FUP defende fortalecimento da Petrobras

A federação reiterou que o fortalecimento da Petrobras enquanto empresa pública depende diretamente da valorização de seus trabalhadores e da manutenção de um corpo técnico robusto. Para a entidade, esses fatores são essenciais para garantir a soberania energética do Brasil e a continuidade de um projeto nacional comprometido com o desenvolvimento social e econômico do país.