Produção do pré-sal atinge novo recorde em setembro

barris de óleo equivalente por dia em setembro

247 - A produção brasileira de petróleo e gás natural no pré-sal atingiu um novo recorde em setembro, consolidando a região como principal polo energético do país. De acordo com dados divulgados no Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), foram extraídos 4,143 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) no período.

As informações foram publicadas pela Agência Gov, com base nos dados oficiais da ANP, e indicam que o desempenho do pré-sal correspondeu a 81,1% da produção nacional total. O relatório mostra ainda que, somando todas as regiões — pré-sal, pós-sal e terra —, a produção brasileira totalizou 5,114 milhões de boe/d, ligeiramente abaixo do recorde histórico de julho, quando o volume chegou a 5,160 milhões.

Avanço consistente do setor energético

Em setembro, o país produziu 3,915 milhões de barris de petróleo por dia, o que representa aumento de 0,5% em relação a agosto e crescimento expressivo de 12,7% na comparação com o mesmo mês de 2024. Já a produção de gás natural atingiu 190,6 milhões de metros cúbicos diários, com elevação de 0,9% em relação ao mês anterior e de 12,1% sobre setembro do ano passado.

No pré-sal, o avanço foi ainda mais significativo: crescimento de 2,7% frente a agosto e de 12,5% na comparação anual. Foram 169 poços em operação, com 3,209 milhões de barris de petróleo por dia e 148,37 milhões de metros cúbicos de gás natural extraídos diariamente.

Eficiência e sustentabilidade na produção

O boletim da ANP destaca que o aproveitamento do gás natural chegou a 97,9% em setembro, um dos melhores índices já registrados. No total, 66,24 milhões de metros cúbicos por dia foram disponibilizados ao mercado, enquanto 4,10 milhões foram queimados — uma redução de 16,1% em relação a agosto. Apesar da queda mensal, o volume ainda ficou 12,8% acima do registrado em setembro de 2024.

A produção marítima continua sendo predominante, respondendo por 97,6% do petróleo e 85,7% do gás natural extraído no país. A Petrobras, operando sozinha ou em consórcio com outras companhias, foi responsável por 91,29% do total produzido no mês.

Campos de destaque e recordes operacionais

Entre os campos de maior desempenho, o de Tupi, localizado na Bacia de Santos, manteve-se como o principal produtor, com média diária de 818,08 mil barris de petróleo e 40,48 milhões de metros cúbicos de gás natural.

O FPSO Almirante Tamandaré, que atua nos campos de Búzios e Tambuatá, liderou a produção de petróleo com 222,16 mil barris por dia. Já o FPSO Guanabara, na jazida compartilhada de Mero, foi o maior produtor de gás natural, com 12,13 milhões de metros cúbicos diários.

Tecnologia e estabilidade operacional

A ANP ressaltou que o boletim mensal pode ser consultado também em formato interativo, por meio de ferramenta de Business Intelligence (BI), que permite analisar períodos e filtros personalizados. Segundo a agência, oscilações nos volumes mensais são normais, decorrentes de paradas programadas para manutenção, comissionamento de novas unidades ou limpeza de poços. Essas ações, destaca o órgão, têm como objetivo garantir a estabilidade e o crescimento contínuo da produção nacional.