FUP suspende greve na maioria das bases

247 - O Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou neste sábado (27) que 80% dos trabalhadores da Petrobras permaneçam em atividade em cada uma das unidades da estatal. Pela decisão, as entidades sindicais também ficam impedidas de restringir o livre acesso às instalações e ao escoamento da produção. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

O TST agendou uma audiência de conciliação entre a Petrobras e os sindicatos para o próximo dia 2 de janeiro, às 14h, na sede do próprio tribunal. Os funcionários da estatal estão em greve desde o dia 15 de dezembro.

Na sexta-feira (26), a FUP informou que as assembleias realizadas ao longo da semana aprovaram o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), conquistado na greve nacional dos petroleiros em 13 dos 14 sindicatos da federação e "resultando na suspensão do movimento na maioria das bases". A greve está mantida no Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), segundo informou a FUP.