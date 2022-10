Gleisi diz que Lula não precisa fazer novos acenos ao mercado: 'sabem como a gente pensa'

"Não tem surpresa, nem sobre como a gente trata as finanças públicas com responsabilidade nem sobre o programa que a gente tem", afirma a presidente do PT edit

247 - Presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) afirmou ao Valor Econômico que, neste segundo turno da eleição presidencial, o ex-presidente Lula (PT) não precisa fazer novos acenos ao mercado financeiro ou ao setor empresarial.

Segundo a parlamentar, ambos "sabem como Lula pensa" e têm a compreensão de que em um eventual novo governo do PT não haverá qualquer "surpresa" em relação à pauta econômica. “Temos feito conversas com o empresariado, com gente do mercado, falando como a gente pensa em fazer as coisas. Não tem surpresa em relação ao que a gente pensa, nem sobre como a gente trata as finanças públicas com responsabilidade nem sobre o programa que a gente tem para o desenvolvimento social do país. (...) Não vejo que aceno podemos fazer nesse sentido. Tanto o mercado como o setor empresarial sabem como Lula pensa".

Gleisi negou que a campanha de Lula buscará agendas mais ao centro ou à direita neste segundo turno.

Mas o PT articula para os próximos dias um encontro de Lula com economistas do PSDB e aliados de Ciro Gomes (PDT). A agenda poderá envolver nomes como Armínio Fraga, Edmar Bacha, Pedro Malan, Nelson Marconi e Mauro Benevides.

