Globo ataca apoio do governo Lula a motoristas de aplicativos
Editorial critica linha de crédito para taxistas e trabalhadores de apps, enquanto governo defende acesso a veículos e melhores condições de trabalho
247 - O jornal O Globo publicou um editorial atacando o programa do governo Lula voltado ao financiamento de veículos para taxistas e motoristas de aplicativos, iniciativa que prevê crédito de até R$ 30 bilhões por meio do BNDES. O texto, intitulado “Não é papel do governo financiar carros e táxis novos”, classifica a medida como eleitoreira e afirma que ela traria impactos negativos para as cidades, o meio ambiente e as contas públicas.
No editorial, O Globo sustenta que o programa teria como objetivo melhorar a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e critica o uso de recursos públicos para facilitar a compra de veículos por trabalhadores do transporte individual. A publicação afirma que os financiamentos poderão ter prazo de até seis anos e beneficiar a aquisição de automóveis de até R$ 150 mil, com juros mais baixos que os praticados no mercado.
A crítica do jornal, porém, ignora que motoristas de aplicativo e taxistas utilizam o carro como instrumento direto de trabalho. Para essas categorias, a renovação do veículo pode significar redução de custos com manutenção, acesso a melhores condições de renda e maior segurança para trabalhadores e passageiros. Reportagens sobre o programa apontam que a proposta do governo é facilitar o financiamento para profissionais que atuam regularmente no transporte de passageiros, com recursos operados pelo BNDES e repasses pela rede bancária.
O ponto central da disputa está na forma como se interpreta a presença do Estado na economia. Enquanto O Globo trata a iniciativa como “bondade” fiscal, o governo apresenta o programa como uma política de crédito voltada a trabalhadores que dependem do próprio veículo para garantir renda. A linha deve contemplar taxistas e motoristas de aplicativo, setor que cresceu nos últimos anos e passou a ocupar papel relevante na mobilidade urbana e no mercado de trabalho.