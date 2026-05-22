Governo prevê ampliar bloqueio em verbas de ministérios a R$ 23,7 bi sob pressão de gastos obrigatórios

Reuters- O governo Luiz Inácio Lula da Silva informou nesta sexta-feira que precisará ampliar de R$ 1,6 bilhão para R$ 23,7 bilhões o bloqueio nas verbas orçamentárias dos ministérios para cumprir o limite de despesas do ano, diante da pressão gerada por um aumento de despesas de execução obrigatória.

Em relatório bimestral de avaliação fiscal, os ministérios da Fazenda e do Planejamento apontaram ainda que não será necessário fazer um contingenciamento -- mecanismo acionado quando o governo percebe que há risco de descumprimento da meta fiscal.

De acordo com o documento, a previsão é que o governo feche o ano com um déficit primário de R$ 60,3 bilhões, contra previsão de rombo de R$ 59,8 bilhões apontada em março.

Esse saldo iria a um superávit de R$ 4,1 bilhões após abatimento de exceções ao cálculo da meta para o resultado primário. Em março, a projeção indicava um saldo positivo de R$ 3,5 bilhões.

A meta fiscal de 2026 é de superávit de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), equivalente a R$ 34,3 bilhões, com tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB para mais ou para menos.