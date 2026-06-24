Governo renovou cota de carros elétricos para “garantir os melhores preços” ao consumidor, diz Márcio Elias Rosa

247 - O governo federal renovou a cota de importação de veículos elétricos semimontados e desmontados com isenção do imposto de importação, em uma medida que, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), tem como principal objetivo preservar a competitividade dos preços para os consumidores brasileiros.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (24) pelo ministro do MDIC, Márcio Fernando Elias Rosa, durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A renovação da cota beneficia montadoras que importam veículos elétricos em partes para montagem no Brasil, permitindo a entrada desses produtos sem a cobrança do imposto de importação dentro das condições estabelecidas pelo governo. Na avaliação do ministério, a medida pode contribuir para evitar aumentos nos preços dos automóveis eletrificados no mercado nacional.

Durante a entrevista, Márcio Elias afirmou que a decisão foi tomada com foco no consumidor e no funcionamento do mercado, sem desconsiderar os interesses da indústria brasileira.

“O governo federal tomou decisão ontem não foi para causar danos para a produção indústria nacional, mas foi para favorecer sobretudo o consumidor, o mercado. E não ignorando que temos de ter uma série de medidas para acomodar todos os interesses, que são legítimos.”

O ministro também defendeu a necessidade de conciliar diferentes demandas do setor automotivo, em um momento em que o Brasil busca ampliar a produção local de veículos elétricos ao mesmo tempo em que estimula a concorrência e a oferta de modelos ao consumidor.

A discussão ocorre em um contexto de expansão dos investimentos de fabricantes chinesas no país. Empresas como BYD e Geely já iniciaram projetos voltados à produção nacional de veículos eletrificados, reforçando a estratégia de consolidação do Brasil como um polo relevante para a indústria automotiva de nova geração.